الإمارات الأولى عربياً في سيادة القانون للعـــــام الثاني على التوالي

تصدَّرت دولة الإمارات جميع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بنتيجة قدرها 67. 0 (منسوبة للواحد الصحيح)، فيما تصدرت الدنمارك المرتبة الأولى دولياً بنسبة 87. 0.

وجاء سبب تصدر الإمارات لهذه القائمة تفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن، بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية، وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم، محققة بذلك أعلى نسبة (91. 0) على باقي العوامل، يليها عامل غياب الفساد الحكومي (82. 0) ثم نظام العدالة الجنائية (77. 0)..

والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي، إلى غيرها من العوامل، كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة، والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

نتائج ملموسة

وأوضح تقرير »المنظمة« أن دولة الإمارات تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق برؤيتها الحضارية للأداء الشرطي، حيث أكد جميع الذين تم استطلاع آرائهم في الدول، من ممارسين للقانون وغيرهم، أن عناصر الشرطة يتصرفون وفقاً للقانون ويحترمون الحقوق الأساسية للمشتبه بهم، مشيراً إلى أن الدول التي تشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الرؤية الحضارية هي نيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

وأعرب اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن ثقته بقدرة المؤسسة الشرطية الإماراتية على تحقيق معدلات إيجابية متزايدة في مختلف مؤشرات التنافس العالمية، كلما تقدم بها الوقت، نظراً للخبرات والمهارات المتراكمة لدى أبنائها..

والتخطيط المنهجي السليم الذي يشرف عليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على أن تصبح الشرطة الإماراتية في طليعة المؤسسات الأكثر قوة وفاعلية وحداثة في العالم.

واعتبر عبدالله لوتاه، أمين عام مجلس التنافسية الاتحادي، أن ما أسفرت عنه النتائج السنوية لتقرير المنظمة الدولية، التي تروّج نتائجها حول العالم، يعدّ مكسباً جديداً للسمعة الطيبة التي تتبوأها الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان، وغيرها من المقوِّمات الفريدة.

يُذكر أن مشروع العدالة الدولي، بكونه منظمة عالمية مستقلة وغير ربحية، يقوم دورياً بنشر »مؤشر سيادة القانون«، الذي يهدف إلى قياس ممارسة الأشخاص بشكل عام لسيادة لقانون عملياً، وفي المواقف والظروف الحياتية اليومية حول العالم، ويعتمد في قياسه على الإجابات التي تدلي بها العينة المشاركة في الاستطلاع، ويتم احتساب المؤشر دولياً في مجموعات دول مصنفة حسب الدخل العام للفرد فيها.

وهنأت القيادة العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد بمناسبة بمناسبة حصول دولة الإمارات الأولى عربيا في سيادة القانون للعام الثاني على التوالي في نتائج التقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون ضمن مشروع العدالة الدولية وذلك للعام الثاني على التوالي.

وهنأ اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بهذا الإنجاز الذي تحقق للعام الثاني على التوالي وتفوقها في مؤشرات وعوامل التنافس التي كان أبرزها عامل النظام والأمن بما يندرج تحته من مؤشرات السيطرة على الجريمة وحل الخلافات المدنية ..

وعدم لجوء الناس للعنف لحل مشكلاتهم محققة بذلك أعلى نسبة 91. 0 على باقي العوامل يليها عامل غياب الفساد الحكومي 82. 0 ثم نظام العدالة الجنائية 77. 0 والذي من بين مؤشراته فاعلية نظام المنشآت الإصلاحية والعقابية في خفض السلوك الاجرامي إلى غيرها من العوامل كإنفاذ القانون وضوابط السلطة الحكومية والحكومة المنفتحة والعدالة المدنية والحقوق الأساسية.

وعبر عن اعتزاز شرطة دبي بهذا التميز الامني الذي حقق العدالة الاجتماعية للجميع تحت مظلة وزارة الداخلية، معاهدا سموه المحافظة على السمعة الطيبة التي تتبوؤها الإمارات عربيا وإقليميا ودوليا.

من جانبه أضاف اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي، ان هذا النجاح بحد ذاته يدل على التزام الحكومة بتطبيق القانون، وهذا يعد مكسبا جديدا للسمعة الطيبة التي تتبوؤها الإمارات عربيا وإقليميا ودوليا، كما يؤكد مكانتها كوجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى لما تتمتع به من سيادة للقانون والعدل والأمن والأمان وغيرها من المقومات الفريدة.

وأشار الزفين على أن مبدأ سيادة القانون يعد من أهم أركان الدولة القانونية، لافتا إلى أن دولة الإمارات وضعت العدل شعاراً لها، والقانون نبراساً ومنهاجاً لنهضتها ومسيرتها، منذ إنشائها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد تم التأكيد على هذا المبدأ في الكثير من مواد دستور الدولة وتشريعاتها ذات الصلة، ذاكراً قضية شبح الريم قائلًا إن نجاح الشرطة في اعتقال القاتلة..

والإعلان بشفافية عن تفاصيل الجريمة للإعلام المحلي والخارجي، رسالة طمأنينة لكل من يعيش على أرض الإمارات بأن الشرطة هي العين الساهرة، وهي في الوقت نفسه رسالة تحذير لكل مواطن ومقيم وزائر مفادها أن العابث في هذا الوطن لا ينجو بجريمته، وسينال مصيره المحتوم سريعا، مؤكداً أن القانون يحمي حقوق الكل، ولا يشفع حتى للمواطن.

قيادات الداخلية

وعبر عدد من القيادات الشرطية في وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، إضافة الى قانونيين عن فخرهم واعتزازهم بتصدر الامارات.

وأكدوا ان هذا الانجاز لم يكن ليتحقق الا بتوفيق من الله أولا ومن ثم توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها للعمل الشرطي والانفتاح على المجتمع من منطلق أن (الامن مسؤولية الجميع) اضافة الى احترام ثقافة القانون وحقوق الانسان وغيرها من المبادئ والقيم والتشريعات التي تؤكد عليها القيادة.

وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام ادارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية ان الأمن والامان الذي تتميز به دولة الامارات لم يأت من فراغ بالرغم من وجود اكثر من 180 جنسية على ارضها، حيث دعم هذا الأمن روح التعاون والتسامح التي تتميز بها الدولة والانفتاح على الاخرين واحترام الاخر بغض النظر عن جنسه ودينه..

مؤكدا ان هذا النهج زرعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد مؤسس الدولة وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو حكام الامارات.

وقال الزعابي ان حرص وزارة الداخلية على تطوير اداء العمل الشرطي والارتقاء بالعاملين في هذا المجال من كافة التخصصات ساهم ايضا في ان تتبوأ الامارات هذا النجاح في تحقيق الامن والعدالة من خلال التركيز على تطوير مهارات وأساليب رجال الشرطة في التعامل مع الجمهور وزرع الثقة بينهم وبين الجمهور بما يرسخ مفهوم التعاون والتكام

شبكةعيونالإخبارية

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