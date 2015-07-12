لأنه اعترف بمساعدته زوجته مغردون يشككون برجولة الإعلامي مصطفى الأغا

لاقت تغريدة كتبها الإعلامي مصطفى الأغا مقدم البرامج في قناة الـ"mbc"، انتقاداً لاذعاً من قبل بعض روّاد موقع "تويتر" عندما صرّح أنه يساعد زوجته في الأعمال المنزلية، ووصلت مع البعض إلى حد التشكيك برجولة الإعلامي.

فأعلن الأغا عبر حسابه الخاص في موقع "تويتر" أنه يساعد زوجته في المنزل، معرباً عن افتخاره بهذا الأمر، موجهاً لها الشكر على كل ما تقوم به، فجاء في تغريدة الأغا: "أعترف (وبفخر) أنني أساعد زوجتي في كل أمور المنزل وأعترف أن حجم مجهودها في البيت وفي العمل قد يكون ضعفي ما أقوم به. فلها الشكر والإحترام".

وبعد هذه التغريدة تلقّى الأغا العديد من التغريدات منها المرحبة بهذا التصريح ومنها المنتقدة، ولكن الإعلامي رد على تعليق واحد من التعليقات أتى من رجل قال للأغا: "كنت احسبك رجل!"، ليجاوبه الأغا جواباً ذكياً: "كان يحسبني رجلاً وعندما غردت أنني أساعد زوجتي لم أعد رجلاً؟ فما هي الرجولة بنظركم؟ اسرائيل تحتلنا منذ ٦٠ عاما يا رجال!".

كما لاقت تغريدة الأغا العديد من ردود الأفعال الإيجابية نذكر منها: "لي يساعد زوجتة رجال مو خروف..الرسول علية الصلاة والسلام كان يساعد زوجاته. انتوا مو أحسن من الرسول عشان تحكمون عليه"، وقال أخر: "طيب مافيها شئ إلي يساعد زوجته في المطبخ مثل ما هي تساعده في أموره وتروح السوبرماركت وتجيب العيال من المدرسة إلخ الحياة تعاون".

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