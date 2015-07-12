"جينز" أبو عصام يثير سخرية المتابعين

"أبو عصام" يواكب آخر صيحات الموضة ويرتدي بنطالاً عصريّاً من الجينز في "باب الحارة"، هذا ما شهدناه بالفعل في الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل، ليقع صُنّاع العمل في خطأ إخراجي فادح يُضاف لسلسلة الأخطاء السابقة.

وشهدت أحداث حلقة أمس الخميس من "باب الحارة" مواجهة قتاليّة حادّة بين أهالي حارة الضّبع وأهالي حارة اليهود الذين اقتحموا الحارة مهدّدين ومتوعّدين بحرب كبيرة إذا لم يستردّوا ابنتهم "سارة"، وخلال المواجهة ظهر "أبو عصام" (عباس النوري) ببنطال جينز ظهرت أطرافه بوضوح من تحت جلابيته الشامية التقليدية، ما أثار استهجان الجمهور سيّما أنّ الجينز لم يكن معروفاً في تلك الفترة التاريخية القديمة التي تدور بها أحداث العمل.

وانتشرت صور "أبو عصام المودرن" كما أحبّ البعض تسميته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت صوره سخرية المتابعين وتعليقاتهم ونكاتهم، وكتب أحدهم "أبو عصام كان يأكل البرغر كينغ، ويستذكر خليلته الفرنسيّة ناديا، ويلبس الجينز! ..كارو يا أبا عصام".

وكتب متابع آخر على "فيس بوك": "الظاهر باب الحارة عم يساوي دعاية للجينز! ..بس هيك كتيير".

فيما تهكّمت وهي والدة الفنانة سلاف فواخرجي، الكاتبة ابتسام أديب على ارتداء أبو عصام للجينز وكتبت عبر "فيس بوك": "صرّحوا جماعة المسلسل إنهم بدهم يواكبوا الأحداث الحالية، وفي تطور كبير عن الأجزاء السابقة! ليش عم تلوموهم؟".

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