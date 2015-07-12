أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"جينز" أبو عصام يثير سخرية المتابعين

Google+ Print
"جينز" أبو عصام يثير سخرية المتابعين "جينز" أبو عصام يثير سخرية المتابعين

السبت 11-07-2015 15:04

"أبو عصام" يواكب آخر صيحات الموضة ويرتدي بنطالاً عصريّاً من الجينز في "باب الحارة"، هذا ما شهدناه بالفعل في الحلقة الثانية والعشرين من المسلسل، ليقع صُنّاع العمل في خطأ إخراجي فادح يُضاف لسلسلة الأخطاء السابقة.

وشهدت أحداث حلقة أمس الخميس من "باب الحارة" مواجهة قتاليّة حادّة بين أهالي حارة الضّبع وأهالي حارة اليهود الذين اقتحموا الحارة مهدّدين ومتوعّدين بحرب كبيرة إذا لم يستردّوا ابنتهم "سارة"، وخلال المواجهة ظهر "أبو عصام" (عباس النوري) ببنطال جينز ظهرت أطرافه بوضوح من تحت جلابيته الشامية التقليدية، ما أثار استهجان الجمهور سيّما أنّ الجينز لم يكن معروفاً في تلك الفترة التاريخية القديمة التي تدور بها أحداث العمل.

وانتشرت صور "أبو عصام المودرن" كما أحبّ البعض تسميته عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت صوره سخرية المتابعين وتعليقاتهم ونكاتهم، وكتب أحدهم "أبو عصام كان يأكل البرغر كينغ، ويستذكر خليلته الفرنسيّة ناديا، ويلبس الجينز! ..كارو يا أبا عصام".
وكتب متابع آخر على "فيس بوك": "الظاهر باب الحارة عم يساوي دعاية للجينز! ..بس هيك كتيير".

فيما تهكّمت وهي والدة الفنانة سلاف فواخرجي، الكاتبة ابتسام أديب على ارتداء أبو عصام للجينز وكتبت عبر "فيس بوك": "صرّحوا جماعة المسلسل إنهم بدهم يواكبوا الأحداث الحالية، وفي تطور كبير عن الأجزاء السابقة! ليش عم تلوموهم؟".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي