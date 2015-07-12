أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجوم مسلسل "سوا" يستكملون التصوير في بولندا

Google+ Print
نجوم مسلسل "سوا" يستكملون التصوير في بولندا نجوم مسلسل "سوا" يستكملون التصوير في بولندا

السبت 11-07-2015 15:24

توجّه فريق عمل مسلسل "سوا" إلى بولندا، الأسبوع الماضي، لاستكمال تصوير العمل مع مخرجه شارل شلالا ونجومه: يوسف الخال، وإيميه صياح، وعبد المنعم عمايري، ورولا حمادة، وجوزيف بو نصار، ورودريغ سليمان.

واستمر التصوير في بولندا لمدة أسبوع، حيث تم إنجاز عدد كبير من أهم الأحداث في العمل المنتظر عرضه بعد شهر رمضان عبر محطات لبنانية وعربية عدة.

نذكر أن المخرج شلالا انتهى من تصوير العمل هذا الأسبوع في بيروت.

مسلسل "سوا" بطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية آنفين الذكر، بالإضافة إلى النجمة السورية شكران مرتجى التي أنهت تصوير مشاهدها قبل أسابيع.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي