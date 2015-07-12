نجوم مسلسل "سوا" يستكملون التصوير في بولندا

توجّه فريق عمل مسلسل "سوا" إلى بولندا، الأسبوع الماضي، لاستكمال تصوير العمل مع مخرجه شارل شلالا ونجومه: يوسف الخال، وإيميه صياح، وعبد المنعم عمايري، ورولا حمادة، وجوزيف بو نصار، ورودريغ سليمان.

واستمر التصوير في بولندا لمدة أسبوع، حيث تم إنجاز عدد كبير من أهم الأحداث في العمل المنتظر عرضه بعد شهر رمضان عبر محطات لبنانية وعربية عدة.

نذكر أن المخرج شلالا انتهى من تصوير العمل هذا الأسبوع في بيروت.

مسلسل "سوا" بطولة نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية آنفين الذكر، بالإضافة إلى النجمة السورية شكران مرتجى التي أنهت تصوير مشاهدها قبل أسابيع.

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