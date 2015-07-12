سامر المصري يتبرّأ من تأليف أغنية مُعادية لـ"باب الحارة"

أكّد الفنان السوري سامر المصري أن لا علاقة له على الإطلاق بكتابة وتلحين أغنية حملت اسم "قصف الدراما العربية 2015"، التي انتقدت مسلسل "باب الحارة" وسخرت من صُنّاعه.

وكتب المصري عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "أحلى شي إنو قال أنا مألّف وملحّن هي الغنية، أنا المطرب مع احترامي إلو أوّل مرّة بسمع فيه، بس بيناتنا ...قويّة الغنية".

وانتقدت الأغنية التي غنّاها وبثّها على "يوتيوب" شخص فلسطيني يُدعى قاسم النّجار، حال الدراما العربيّة وبعدها عن الواقع، سيّما بالنّسبة للمسلسلات السورية والمصريّة، وعلى رأسها المسلسل السوري الشهير "باب الحارة" في جزئه السابع، ساخراً من تحوّل "العكيد معتز" عن مقاومة المحتل الفرنسي، وانشغال كل تفكيره بعشق سارة اليهوديّة، إضافة لانتقاده الأخطاء الفنية والإخراجيّة.

يشار إلى أنّ سامر المصري جسّد شخصيّة "العكيد أبو شهاب" في الأجزاء الثلاثة الأولى من "باب الحارة"، بعدها رفض الانضمام إلى الأجزاء الجديدة بسبب خلافات حادّة مع المخرج بسّام الملّا وصلت إلى حرب تصريحات إعلاميّة بين الطرفين.

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