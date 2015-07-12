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غادة عبد الرازق: السياسة لم تكن سبب في طلاقي وانتظر ابن الحلال لأتزوجه

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غادة عبد الرازق: السياسة لم تكن سبب في طلاقي وانتظر ابن الحلال لأتزوجه غادة عبد الرازق: السياسة لم تكن سبب في طلاقي وانتظر ابن الحلال لأتزوجه

الأحد 12-07-2015 02:44

استبعدت النجمة غادة عبد الرازق عودتها إلى زوجها السابق، معتبرةً العلاقة الأخوية معه أقوى من أي زواج، معبرةً عن ثقتها بأن أخلاقه لا تسمح له بأن يؤذيها عبر الإعلام.

وجاء كلام غادة في برنامج "رايتينغ رمضان" على شاشة أبو ظبي مع ميساء مغربي ووسام البريدي عن بطولتها لمسلسل "الكابوس"، وفيه رثت النجم العالمي الراحل عمر الشريف بعبارات قالت فيها: "أنا أصغر من أن أتحدث عن عمر الشريف.. سنشتاق له كثيراً، لكننا سنلتقي في النهاية جميعاً".

ورداً على سؤال حول من خسر الآخر هي أم زوجها، أكدت أنه لا أحد خسر في الطلاق الذي جرى قبل ستة أشهر: "الأخوّة والصداقة التي بيننا تجعل كل واحد منا يكسب الآخر بعيداً عن الزواج ونحن نتواصل هاتفياً من وقت لآخر".
ونفت أن تكون السياسة سبباً في الانفصال، كاشفةً عن أن زوجها السابق لا يفكر بخوض الانتخابات المقبلة في حسب تأكيده لها مؤخراً.

وعن زواج جديد قالت غادة: "يا رب.. أتمنى أن يرزقني الله بابن الحلال".

وتحدثت غادة في حلقتها عن ظهورها المؤثر في مسلسل "الكابوس"، فأكدت على أن غياب المكياج عن وجهها وظهورها بمظهر المتعبة أفضل من ظهورها بشخصيات تحتاج للمكياج.

وقالت: "اقتنعت بعد وقت بأن المكياج لا يصنع شيئاً للتاريخ، كنت أشعر في البداية بضرورة الظهور كجميلة، لكن لاحقاً أدركت أن التاريخ يحتاج غير ذلك".

وكشفت عن أنها اختارت بطولة "الكابوس" للرد على كل مشكك بموهبتها، واصفة الموهبة التي تملكها بأنها خط أحمر: "فليتحدث عني أي كان عن أي شيء إلا الموهبة فغير مسموح بالحديث عنها".
ووصفت العمل بأنه مؤثر وقالت إنها شعرت من خلاله بأنها لأول مرة لا تمثّل بل تناقش قضية: "الكابوس سيشكل نقطة تحول بالنسبة لي".

وحول غيابها عن مسلسل "مريم"، عللت ذلك برغبتها بعدم تكرار نفسها: "لن يقدم لي شيئاً لكنه سيقدم لغيري".

وعن حلول هيفا وهبي مكانها في "مريم" قالت:" قدمت أداء جميلاً وتطورت كثيراً عن السابق.. تطورها بنسبة 55% أمر رائع خصوصاً وأنها تعمل خارج نطاق مهنتها الأصلية".

وعن حادثة محاولة يافع الانتحار لأنها كانت وراء استبعاده من المشاركة في المسلسل "الكابوس"، نفت أن تكون وراء ذلك بل وأوضحت أنها هي من رشحته للعب الدور.

وقالت: "لا أريد تكذيب الطفل عمّا قاله، لأنه ما زال في الرابعة عشرة من العمر، لكن أنا واثقة من أنني كلمت الإنتاج للتواصل معه بغرض التجريب وكان أهله يقولون لنا تارة بأنه في المستشفى وتارة في المنزل.. فأين هو حتى أذهب إليه في وقتها للاختبار؟؟".

كما نفت الممثلة أن تكون المطربة أنغام قد أبعدت عن غناء شارة المسلسل: "لم تستبعد لكن كان للمخرج قراءة معينة للموسيقى التصويرية وتواصل مع أشخاص مختصين.. أنغام قيمة فنية كبرى".
وعن من يقارن بينها وبين منة شلبي أو نيللي كريم قالت: "من يجرِ مقارنات كهذه له هدف إشكالي".

ورأت غادة أن كريم عبد العزيز سيصبح نجماً لكنه لن يحل محل محمود عبد العزيز: "لا أحد يصبح أحداً آخر.. كل شخص له موهبته ومكانه.. وكريم سيصبح نجماً لكن بعيداً عن محمود".

 

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