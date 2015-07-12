بالفيديو - رسميا .. الجونة يودع الدوري الممتاز .. والمقاصة يدخل مربع الذهب

ودع الجونة الدوري الممتاز رسميا بعدما هزم في آخر مباريات المسابقة أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب جهاز الرياضة العسكري.

وأقيمت مساء يوم السبت ست مباريات لحساب الجولة 38 والأخيرة من الدوري المصري.

الجونة يهبط

وفي أول تلك المباريات هزم وادي دجلة منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الأول ستانلي اوهاويتشي في الدقائق 63 و84.

وقلص كريم طارق النتيجة للجونة في الدقيقة 86، لكن هذا لم يكن كافيا من أجل تعديل النتيجة.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة إلى 56 نقطة يحتل بهم المركز الخامس ويتبقى له لقاء أخير أمام الزمالك، فيما تجمد رصيد الجونة عند 46 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 ويهبط رسميا للدرجة الثانية.

وبذلك أصبح الجونة هو خامس الهابطين برفقة الرجاء، النصر، الأسيوطي سبورت، وألعاب دمنهور.

شاهد أهداف المباراة

بتروجيت واتحاد الشرطة

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وكانت أيضا للهروب من الهبوط على ملعب الجيش بالسويس بين اتحاد الشرطة وبتروجيت تغلب الفريق البترولي على منافسه بهدف دون رد ليضمن الثنائي البقاء بعد هزيمة الجونة.

سجل هدف المباراة الوحيد إيهاب المصري في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ذلك الفوز رفع رصيد بتروجيت إلى 49 نقطة في المركز الـ13، وتجمد رصيد الشرطة عند 47 نقطة في المركز الـ15.

الداخلية ودمنهور

وفي لقاء آخر تغلب الداخلية على ألعاب دمنهور بثلاثية مقابل لا شيء وذلك على ملعب اتحاد الشرطة.

سجل أهداف المباراة كل من عاصم سعيد وحسام باولو في الدقائق 4، 75، و78.

وصل رصيد الداخلية بعد ذلك الانتصار إلى 49 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد دمنهور عند 14 نقطة في المركز الـ20 والأخير.

شاهد أهداف المباراة

المصري والرجاء

وفي ملعب الإسماعيلية تعادل المصري إيجابيا مع الرجاء بهدفين لكل منهما في لقاء مثير.

افتتح عاشور الأدهم التسجيل للمصري في الدقيقة 30، وأدرك عاصم صلاح التعادل للرجاء في الدقيقة 47، قبل أن يسجل طارق سامي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 78.

ولكن في الدقيقة 90 نجح بوبا منسواه في تسجيل هدف التعادل للمصري.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المصري ليصل إلى 50 نقطة في المركز الـ11، فيما وصل رصيد الرجاء إلى 43 نقطة في المركز الـ17.

شاهد أهداف المباراة

الإسماعيلي وحرس الحدود

وفي برج العرب تغلب حرس الحدود على الإسماعيلي بهدفين دون رد سجلهما حسين حمدي وعمر سعد في الدقائق 59 و74.

وتجمد رصيد الإسماعيلي بذلك عند 55 نقطة في المركز السادس، فيما وصل رصيد الحدود إلى 52 نقطة في المركز الثامن.

مصر المقاصة والاتحاد السكندري

أما في آخر المباريات تغلب مصر المقاصة على الاتحاد السكندري في ملعب الفيوم بهدفين مقابل هدف.

افتتح حسين رجب أهداف المباراة في الدقيقة 20 للمقاصة، وتعادل فتحي مبروك لزعيم الثغر من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

لكن نجح المقاصة في الفوز بعدما سجل السيد حمدي هدف الانتصار في الدقيقة 81.

وأنهى المقاصة بذلك موسمه وهو في المركز الرابع برصيد 64 نقطة، فيما اتحل الاتحاد المركز الـ14 بـ48 نقطة.