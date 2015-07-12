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الإسماعيلي لـ في الجول: تمت إقالة طارق يحيي.. والمعلم وميدو الأقرب

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الإسماعيلي لـ في الجول: تمت إقالة طارق يحيي.. والمعلم وميدو الأقرب الإسماعيلي لـ في الجول: تمت إقالة طارق يحيي.. والمعلم وميدو الأقرب

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com إقالة طارق يحيي من منصبه كمدير فني للنادي.

الإسماعيلي سقط أمام حرس الحدود 2-0 في لقاء مباراة الفريق بالدوري المصري هذا الموسم.

ليحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 55 نقطة ويبتعد نهائيا عن أي مشاركة إفريقية الموسم المقبل.

وقال رئيس نادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "تمت إقالة طارق يحيي بصفة رسمية من تدريب الفريق".

وأضاف "سيتولى أشرف خضر مهمة المدير الفني بشكل مؤقت لحين الاستقرار على مدير فني جديد للفريق".

وأتم "الثنائي حسن شحاتة المدير الفني للمقاولون العرب وأحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق هما الأقرب لتولي مهمة الفريق".

وأوضح أبو السعود إن حسن شحاتة الأقرب لتولي مهمة تدريب الفريق والرد النهائي سيكون يوم الأحد. وفي حالة رفض المعلم فإن الاتجاه سيكون لأحمد حسام ميدو ومن بعده مدرب أجنبي.

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