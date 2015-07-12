نصائح للحفاظ على نعومة اليدين بعد الانتهاء من تنظيف المنزل قبل العيد

نعومة اليدين والعناية بهما مطلب صحى، وليس جماليًا فقط حسبما تعتقد بعض السيدات، فالعناية بجمال اليد وصحة بشرتها سبب فى الوقاية من الكثير من الأمراض الجلدية والأعراض المرضية التى تصيب الجلد وخاصة اليدين.

الدكتورة ابتسام عمرو استشارى أمراض الجلدية أكدت أن العناية باليدين أمر فى غاية الأهمية سواء للرجال أو النساء، وخاصة للسيدات اللاتى يعانين مع أعمال المنزل وتنظيفه.

ونحن على أعتاب العيد، وقد بدأت السيدات فى تنظيف منازلهن، أصبح لزاما عليهم اتباع نصائح الدكتورة ابتسام التى حذرت من إهمال العناية باليدين، فبشرة اليد رقيقة للغاية، وهى العضو الأكثر استخداما خلال اليوم، وهو ما يجعل العناية بها وببشرتها ضرورة، فاليد قد تصاب بالتشققات، أو التقشر، أو التشققات التى تنزف دما، أو الحساسية أو الإكزيما أو الالتهابات والإحمرار وظهور بقع مصحوبة بشعور بالحرقة الشديدة، كلها أشكال لتضرر اليدين.

وتابعت ابتسام ناصحة ربات البيوت، بارتداء القفاز أثناء تنظيف المنزل والأرضيات، لحماية الجلد، مع الاهتمام بدهان اليدين ليلا بمجموعة من الجلسرين والفازلين، مع عدم الإسراف فى غسل اليدين بالمطهرات والمياه، لأنها سبب فى جفاف اليدين وتشققها، كما تنصح باستخدام صابون زيت الزيتون بدلا من العادى عند تنظيفها.