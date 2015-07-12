محافظ كفر الشيخ: نزيل تعديات على 30 فدانًا شهريًا

أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى، محافظ كفرالشيخ، أن ما يحدث من استنزاف للرقعة الزراعية هو جريمة بكل المقاييس كونه يضرب الأمن الغذائى فى مقتل، وعلى الشعب التعاون مع الدولة لمواجهته بكل حسم مشيرًا إلى وجود اجراءات حازمة لمنع التعدى عليها أو تجريفها.

وقال المحافظ: "يتم إزالة 30 فدانًا تعديًا على الأراضى الزراعية شهريًا، وأن هناك 600 قرار إزالة على مستوى المحافظة سواء تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك دولة او البناء المخالف مضيفًا أن مسألة التعديات على الأرضى الزراعية قضية شعب ووطن لابد أن يتصدى لها المجتمع بالتزامن مع أجهزة الدولة، ولابد من توعية أبناء محافظة كفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المحافظ أن هناك إجراءات تنفيذية تتم بالفعل على أرض الواقع ضد المخالفين، وأن كل الشكاوى التي تقدم يتم التحقيق فيها وأن الجميع تحت طائلة القانون ولا فرق بين مسئول ومواطن عادى، وحملات الإزالات على الأراضى الزراعية مستمرة حتى القضاء على كل أشكال التعديات، ولا تقنين للمخالفات، ولا تهاون مع المعتدين على البقعة الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ توليه المسئولية بالمحافظة؛ أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بازالة التعديات على الأراضى الزراعية من المهد، مؤكدًا أن اى مسئول يتقاعس عن العمل فى تنفيذ عمليات الإزالة سيقال فورًا.