لبدنك حق.. 8 نصائح لصحة حديد فى العشر الأواخر من رمضان

فى العشر الأواخر من رمضان يحرص الصائمون على التهجد وقيام الليل والتعبد والاعتكاف، ما يجعل الاهتمام بالصحة الجيدة مطلبا أساسيا لأداء العبادات والتمتع بجسد ونفس سليم.

الدكتور محمد رؤوف أخصائى أمراض الباطنة نصح بضرورة الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة فى العشر الأواخر من شهر رمضان، والذى تكثر فيها ألوان التعبد والخشوع، والتى تحتاج لصحة جيدة للقيام بها على أكمل وجه دون إنقاص فى حق البدن أو الصحة، وحتى لا يعانى الصائم من مشكلة صحية كالهزلان والضعف والدوخة والجفاف ونقص التغذية بعد انقضاء شهر رمضان.

ولذا قدم رؤوف مجموعة من النصائح المفيدة والهامة، والتى تساعد على التخلص من أعراض الضعف والجفاف:

>- ابتعد عن الإجهاد البدنى والذهنى الزائد، فى العمل أو الإفراط فى بذل المجهود البدنى دون داع.

>- قبل وبعد الصلاة تناول التمر والفاكهة المفيدة، كالتفاح والموز والعنب الأحمر للتمتع بالطاقة والحيوية.

>- نل قسطا وافيا من النوم بعد تناول الإفطار بساعة على الأقل، حتى تتمكن من قيام الليل دون إجهاد زائد.

>- استمتع بالعبادات للتمتع بذهن صاف، وبنفسية جيدة، وشهية جيدة أيضا، وتناول الطعام الذى يكفيك ولا تسرف حتى تتمكن من قضاء العبادات بالكامل.

>- ابتعد عن السهر دون داع، والتدخين، وتناول الكافيين.

>- تناول الطعام الأخضر الذى يقيك من الكسل والتخمة، ويساعدك على التمتع بالنشاط والحيوية.

>- اهتم بشرب كميات كبيرة من المياه للتخلص من الآم الجسم والكسل والخمول.

>- اهتم بالرياضة، فدقائق تنشيط للدورة الدموية خلال اليوم يساعد على التمتع بالنشاط والتمتع بصحة جيدة خلال شهر رمضان.