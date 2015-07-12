لو عاوزة تأكلى رضيعك.. شروط ومواعيد تقديم الزبادى للأطفال

الزبادى من أهم الوجبات التى ينصح بتقديمها للطفل، وتعد طعاما أساسيا فى قائمة غذائه الأولى.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر يوضح أن من أهم الأخطاء الشائعة، هى عدم تقديم الزبادى للطفل قبل أن يتم عامه الأول، تجنبا لإصابته بالأمراض المعوية.

فيما يعد الزبادى من أفضل الأطعمة، التى ينصح بتقديمها منذ بداية الشهر السادس، لمساعدة الطفل للحصول على النسبة التى يحتاجها من الكاليسيوم، والتى قد لا يتمكن لبن الأم من تقديمها له بالكامل فى تلك المرحلة.

شروط تقديم الزبادى للطفل

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لصحة أفضل لطفلك اصنعى الزبادى بالمنزل

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ينصح سالم بضرورة التنبه لعدد من الشروط عند تقديم وجبة الزبادى للأطفال وهى:> - اختيار نوع اللبن المعد منه، والتأكد من مصدره فالزبادى المخلوط والمكون من اللبن الجاموسى والبقرى معا، يمثل خطرا على صحة الطفل، كذلك الزبادى المعد من لبن البودرة والمواد المصنعة والحافظة.>- الشرط الثانى هو اختيار الزبادى منزوع الدسم، لتجنب تعرض الطفل للتقلصات المعوية.لضمان صحة طفلك ينصح أستاذ طب الأطفال بإعداد الزبادى فى المنزل، من اللبن الجاموسى منزوع الدسم، وهى الوسيلة الآمنة للحصول على جميع الفوائد الضرورية للطفل من الزبادى، وتجنب الآثار السلبية الناتجة عن انتقاء أنواع غير مناسبة لطبيعة جسم الطفل.