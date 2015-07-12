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اختم رمضان بتقليل الكافيين والثبات على الكميات القليلة

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اختم رمضان بتقليل الكافيين والثبات على الكميات القليلة اختم رمضان بتقليل الكافيين والثبات على الكميات القليلة
خلال شهر رمضان تقل تدريجيا كميات الكافيين التى يتناولها الصائم، نتيجة الصيام لساعات طويلة، ما يجعل تقليل نسب الكافيين بشكل عام أمرا فى غاية البساطة شريطة أن يظل الصائم على ما هو عليه وعلى هذه النسب حتى بعد انتهاء أيام الشهر الكريم.

الدكتور أحمد جلال أخصائى أمراض الباطنة نصح بضرورة أن يقلل الصائم من نسب الكافيين التى يتناولها من شاى وقهوة أو نسكافيه أو حتى مشروبات غازية تحتوى على كميات كبيرة من الكافيين، ويبدأ فى تقليل عدد الأكواب التى يتناولها يوميا، ويظل على هذه الكمية التى يجب ألا تتعدى الكوب الصغير الواحد يوميا حتى بعد انقضاء شهر رمضان.

وأوضح أخصائى أمراض الباطنة أن هذه الخطوة بمثابة الطريقة السهلة للتخلص من إدمان الكافيين، كما تعد خطوة أساسية لتمتع الجسم بالنشاط والانتباه الطبيعى، كما يساعد على الحفاظ على سلامة الأعصاب، والتمتع بمزاج جيد ومعتدل أغلب الوقت، كما يساعد على التخلص من اضطرابات الطعام، والاستفادة بعناصر الطعام.

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