السيطرة على حريق بشقة انفجرت بها ماسورة غاز طبيعى ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف من إخماد حريق شب بإحدى الشقق بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف نتيجة تسرب الغاز من ماسورة الغاز الطبيعى بالشقة.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، بلاغًا من العميد ياسر عبد الهادى وكيل إدارة النجدة يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية الموجودة بقرية بنى هارون التابعة لمركز بنى سويف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد وائل زكى وتم إخماد الحريق ومنع امتدادة للشقق المجاورة ، بعد غلق محبس الغاز الطبيعى الرئيسى، ودلت التحريات الأولية أن هناك تسربًا حدث بماسورة للغاز الطبيعى بإحدى الشقق أدى إلى انفجار الماسورة واندلاع النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لماشرة التحقيق.

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