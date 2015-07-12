الداخلية: ننتظر نتائج التحقيق مع أمين الشرطة المتهم بإطلاق الرصاص على محام

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الوزارة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى واقعة إطلاق أمين شرطة الرصاص على محام بمدينة نصر.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "ننتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة مع أمين الشرطة، ثم تبدأ بعدها إجراءات الوزارة".

وأكد مصدر أمنى، أن الوزارة لن تتهاون مع من يرتكبون أخطاء فى حق الشعب المصرى، واذا ثبت لجهات التحقيق تورط أمين الشرطة فى الواقعة سيتم اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة ضده، لافتًا إلى أن الوزارة تكن كل احترام للمحامين الأجلاء.

>