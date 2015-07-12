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المحامين: ضبط أمين الشرطة والتحفظ على موظف بواقعة إطلاق النار على محام

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قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن قوات الأمن ألقت القبض على أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على المحامى محمد الجمل داخل محكمة مدينة نصر، باستيفاء نيابة الأميرية، وجار التحقيق معه أمام النيابة العامة.. وأضاف "عثمان" أنه تم التحفظ على أحد الموظفين بالمحكمة، وقال البعض إنه متورط فى إطلاق النار على المحامى.

وأشار إلى أن هناك روايتين حول واقعة إصابة المحامى من جانب من كانوا متواجدين أثناء حدوث الواقعة، الأولى تقول إن أساس الحادث كان بعد حدوث مشادة كلامية بين المحامى وعدد من أمناء الشرطة المسئولين عن ترحيل المتهمين من السجن للمحكمة وبعض الموظفين فى الطابق الثانى بالمحكمة، ومع تطور المشادات وحدوث صياح أطلق أمين شرطة النار من سلاحه الخاص فأصاب المحامى.

وأضاف "عثمان" أن الرواية الثانية فهى أنه أثناء المشادات نزع أحد الموظفين بالمحكمة السلاح من أمين الشرطة وأطلق النيران على المحامى الذى كان حاضرا عن بعض المتهمين فى قضية خطف.

ومن جانبه، قال مجدى عبد الحليم، المسئول الإعلامى بنقابة المحامين، إن أصل المشكلة التى نجم عنها حادث إطلاق النار على المحامى هو خلاف بين المحامى وسكرتير جلسة، مضيفاً أن سلاح الجريمة المستخدم خاص بأمين الشرطة وهناك ادعاءات بأن سكرتير الجلسة هو الذى نزع السلاح من أمين الشرطة وأطلق النار على المحامى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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مصر 365