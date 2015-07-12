تعلمي تصوير طفلك بعفوية

قد تواجه الأم عدم تقبل الطفل؛ خصوصاً إذا كان في مرحلة عمرية صغيرة، لفكرة وجوده في الأستوديو مع مصور، وتحاصره الأضواء وأنوار الفلاشات، ويطلب منه رسم ابتسامة والثبات على وضعية معينة؛ لتخرج الصورة أجمل، المصورة السعودية سوزان إسكندر، تقدم لكم خلاصة تجربتها مع بعض النصائح والإرشادات الموجهة إلى الأم وللمصور على حد سواء..

للمصور

- مهمة تصوير الأطفال تعد الأصعب، فهي تتطلب الصبر ومهارات شخصية.

- هيئ الأستوديو قبل حضور الطفل، مثل تجهيز الكاميرات وفتح الإضاءة.

- كن صبوراً، وتعلم كيفية التعامل مع الأطفال، وخذ مزيداً من الوقت لتهيئة الطفل، وإبعاد المخاوف عنه، وظهوره بشكل طبيعي وتلقائي.

- استعن ببعض الألعاب والشخصيات الكرتونية المعروفة للفت انتباه الطفل مثل: ميكي ماوس، وإسبونج بوب، وسبيدرمان.

- وظف أدواتك وخبرتك في التقاط أكثر من صورة، فتجربة تصوير الأطفال لا تخلو من الإثارة والطرافة؛ فكن بشوشاً ومرحاً معه.

- ادخل معه في حوار تعارف لا يخلو من الضحك؛ حتى تتمكن من خلاله من امتصاص ما يشعر به من خوف أو خجل.

- لا مانع من الاستفادة من التطور في تقنيات التصوير والفوتوشوب، والتي صححت الكثير من الأخطاء التي قد تقع أثناء التصوير، لكن الإسراف في استخدامها قد يتسبب في سلب جمالية الصورة.

- استشر الأهل وخذ رغباتهم الشخصية في عين الاعتبار فيما يخص القوالب والبراويز التي ستظهر بها صور أطفالهم.

للأم

- قبل مرافقة الطفل، هيئيه من وقت مبكر وقبل حضوره إلى الأستوديو، وباستخدام أسلوب بسيط بعيد عن التهديد.

- تأكدي من أنه غير جائع، وقد أخذ قسطاً كافياً من النوم.

- اعلمي أنه كلما كان طفلك لطيفاً واجتماعيّاً ويستمع للملاحظات، كانت المهمة أسهل، وتستغرق وقتاً أقل، والعكس صحيح.

التصوير في المنزل

وإذا أردت التقاط صور طفلك في البيت بنفسك، فعليك اتباع النصائح الآتية:

- أعدي أجواء المكان لإنجاح الصورة، وذلك بضبط إعدادات الكاميرا قبل التصوير؛ بحيث يصبح جاهزاً لالتقاط صورة للطفل وسط ألعابه على سريره أو على أريكته المفضلة.

- أشركي إخوته لمساعدتك في التصوير، حيث سيجد الطفل المزيد ممن يستمد منهم الإحساس بالأمان، وعندها يسهل استغلال اندماجه بالتنقل بينهم.

- ابتعدي عن التقليدية؛ بحيث تعبر كل صورة عن فكرة جديدة وابتكار، فالزوايا الاعتيادية قد باتت مملة مكررة، وصور الأطفال بشكل خاص لها سحرها الخاص؛ إذ لابد أن تعكس جانباً من براءتهم وشقاوتهم.

- اعلمي أن إصدار أوامر بالنظر للعدسة والابتسامة، غالباً ما تفتقد تلك اللقطة الجمالية والجاذبية المطلوبة، ويكون مصيرها الفشل، وظهور الصورة بكثير من الجمود.

- ما إن يدخل في أجواء الإطار المطلوب؛ قومي بالتقاط الصورة، واعلمي أنّ الصورة الأولى دائماً هي الأفضل عفوية والأروع...

خارج المنزل

إذا كان التصوير خارج المنزل؛ فمن أهم مميزاته استخدام الأضواء الطبيعية التي تضيف لمسات ساحرة على الصورة، هنا عليك تفادي الإضاءة القوية، واختيار الوقت والمكان المناسبين لذلك، مثل أوقات الصباح الباكر أو بعد الظهر.