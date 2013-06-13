أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

شيعة مصر يطالبون مرسي برد اعتبار الشهيد فرج فودة وتكريمه

Google+ Print
شيعة مصر يطالبون مرسي برد اعتبار الشهيد فرج فودة وتكريمه شيعة مصر يطالبون مرسي برد اعتبار الشهيد فرج فودة وتكريمه

كتب : صبحى عبد السلام منذ 45 دقيقة

طالب بهاء أنور محمد المتحدث باسم الشيعة فى ومدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان، الرئيس مرسي برد اعتبار الشهيد الدكتور فرج فودة وتكريمه، مشيرا إلى أنه استشهد على أيدي من وصفهم بالمجرمين من العصابات الفاشية الدينية بعد أن تم تشويه صورته عن عمد واتهامه بالكفر والإلحاد وغيرها من التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، واغتياله معنويا تمهيدا للتخلص منه، واستنكر أنور تكريم الرئيس لمن أسماهم بالإرهابين الذين قتلوا الأبرياء وقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وأكد المتحدث باسم الشيعة، في تصريحات له اليوم، أن الدكتور فرج فودة كان مسلما مؤمنا يصلي الليل، وكان من أكبر المدافعين عن الإسلام الوسطي السمح، وأن كتابته كانت تكشف زيف وضلال تجار الدين الذين لا يمتلكون أي مشروع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وعندما عجزوا عن مواجهته فكريا قتلوه.

وأشار أنور إلى أن الدكتور فرج فودة كان يرفض الحكم العسكري والحكم الديني لأنهما وجهان لعملة واحدة، يراد لشعوب الشرق الأوسط أن تظل بين نار الحكم العسكري أو نار الحكم الديني، اللذان سيقضيان على أي فرصة للنهوض بهذه الأمة، وأنه كان يرفض نموذج الحكم الديني فى وإيران والسودان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر