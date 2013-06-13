شيعة مصر يطالبون مرسي برد اعتبار الشهيد فرج فودة وتكريمه

كتب : صبحى عبد السلام منذ 45 دقيقة

طالب بهاء أنور محمد المتحدث باسم الشيعة فى مصر ومدير مركز مصر الفاطمية لحقوق الإنسان، الرئيس مرسي برد اعتبار الشهيد الدكتور فرج فودة وتكريمه، مشيرا إلى أنه استشهد على أيدي من وصفهم بالمجرمين من العصابات الفاشية الدينية بعد أن تم تشويه صورته عن عمد واتهامه بالكفر والإلحاد وغيرها من التهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، واغتياله معنويا تمهيدا للتخلص منه، واستنكر أنور تكريم الرئيس لمن أسماهم بالإرهابين الذين قتلوا الأبرياء وقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.

وأكد المتحدث باسم الشيعة، في تصريحات له اليوم، أن الدكتور فرج فودة كان مسلما مؤمنا يصلي الليل، وكان من أكبر المدافعين عن الإسلام الوسطي السمح، وأن كتابته كانت تكشف زيف وضلال تجار الدين الذين لا يمتلكون أي مشروع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، وعندما عجزوا عن مواجهته فكريا قتلوه.

وأشار أنور إلى أن الدكتور فرج فودة كان يرفض الحكم العسكري والحكم الديني لأنهما وجهان لعملة واحدة، يراد لشعوب الشرق الأوسط أن تظل بين نار الحكم العسكري أو نار الحكم الديني، اللذان سيقضيان على أي فرصة للنهوض بهذه الأمة، وأنه كان يرفض نموذج الحكم الديني فى السعودية وإيران والسودان.