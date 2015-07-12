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مرتضى منصور: أتممنا صفقة أحمد الشيخ.. والأهلي يرد

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مرتضى منصور: أتممنا صفقة أحمد الشيخ.. والأهلي يرد مرتضى منصور: أتممنا صفقة أحمد الشيخ.. والأهلي يرد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إتمام الاتفاق مع أحمد الشيخ وناديه المقاصة من أجل انضمام اللاعب إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الزمالك أتم صفقة محمد إبراهيم صانع الألعاب إلى جانب محمد جمال لاعب الترسانة قبل أن يتمم رسميا تعاقده مع محمد عادل جمعة ظهير المصري.

وتحدث مرتضى منصور عن الصفقات الجديد القادمة لنادي الزمالك.

وقال رئيس الزمالك: "أتممنا الاتفاق مع المقاصة ومع أحمد الشيخ للانضمام إلى الزمالك".

وأضاف في تصريحات مع قناة (النهار ) "نفس الأمر بخصوص وائل فراج وأحمد حسن مكي".

الأهلي يرد

ومن جانبه أكد وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي اهتمام الفريق بضم لاعب المقاصة.

وقال وليد صلاح خلال تحليل مباريات الدوري المصري مع قناة النهار: "أحمد الشيخ ضمن اهتمامات النادي الأهلي".

وكان نادي مصر المقاصة قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق دخول الأهلي في سباق الحصول على أحمد الشيخ.

وقال عمرو مصطفى المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة لـFilGoal.com: "الأهلي طلب بالفعل التعاقد مع أحمد الشيخ".

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