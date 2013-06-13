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"غزلان" يطالب أولي الأمر بحقن الدماء في سوريا ومساعدة الشعب في تقرير مصيره

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"غزلان" يطالب أولي الأمر بحقن الدماء في سوريا ومساعدة الشعب في تقرير مصيره "غزلان" يطالب أولي الأمر بحقن الدماء في سوريا ومساعدة الشعب في تقرير مصيره
غزلان: للأسف الأمة الإسلامية تتقاعس عن جريمة بشار الكبرى في سوريا

كتب : محمد أبوحجر منذ 42 دقيقة

قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين، إنه في عشرينات القرن الماضي هجم الفرنسيون على دمشق ودمروها وحينها قال أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة "نكبة دمشق" وصف فيها حالة دمار دمشق، ووصف فيها دمشق بأنها بلد الإسلام والمسلمين، مؤكدا أن بشار استباح دماء أهل سوريا، وأن ذلك هي الجريمة الكبرى في حق الإنسانية، وللأسف الشديد نرى الجميع لا يساعد سوريا، ولذلك وجب علينا أيها الإخوة أن نتذكر أن سوريا كانت دولة واحدة ثم صارت بعد اتفاقية "سيكس بيكو" أربع دول.

وأشار "غزلان"، خلال مؤتمر نصرة سوريا، إلى أن الدول العربية يتم تقسيمها وعلينا لأن ننتبه إلى هذا المخطط، موجها رسالة إلى الشعب السوري بتوحيد الصفوف، وعلى الدول العربية استيعاب اللاجئين وفتح الأبواب لهم.

كما وجه رسالة إلى أولى الأمر أن يجتمعوا على كلمة واحدة؛ حيث لا ينبغي أن نكره بعضنا لأن الأمة الإسلامية مستهدفة وعليهم أن يسعوا لحقن دماء السوريين وعليهم أن يسعوا لجلب الحرية لهم في تقرير مصيرهم ورئيسهم.

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