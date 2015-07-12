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سامح عاشور: المحامى محمد الجمل فى العناية المركزة ولم يمت

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سامح عاشور: المحامى محمد الجمل فى العناية المركزة ولم يمت سامح عاشور: المحامى محمد الجمل فى العناية المركزة ولم يمت
قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، إن المحامى محمد الجمل لم يمت حتى الآن وما زال فى غرفة العناية المركزة بمدينة نصر مشيرًا إلى أن حالته مستقرة، مضيفًا: "الطلق فى مكان خطر وأتمنى أن تمر الفترة الحرجة على خير ويشفى بأذن الله، الإصابة من الرقبة إلى الرئة، والمحامى وأحد أصدقائه كانوا على خلاف مع أحد موظفى محكمة مدينة نصر تمت مطاردته وإطلاق النار عليه".

وأضاف "عاشور" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم" أن هناك حالة احتقان بين صفوف المحامين نظرًا لحساسية الواقعة والخوف من تكراره، وذكر قائلاً: "فى النهاية من الواضح أن المحامين أصبحوا الطرف الضعيف الأعزل فى المعادلة الوظيفية".

ولفت نقيب المحامين إلى أنه قام بالاتصال بالمستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، وأكد له الأخير أن التحقيقات ستسير على أحسن ما يكون والتحقيقات ستجرى بمهنية رفيعة وأن التحقيقات ستتم بدء من غدٍ الأحد داخل النيابة الكلية وليست الجزئية.


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