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بالصور.. سامح عاشور يزور المحامى المصاب بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

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زار سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ومحمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة، منذ قليل، المحامى المصاب بطلق نارى، والمحجوز بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر.

وقال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن المحامى تم نقله للعناية المركزة، وتم نقل دم له، وحالته مستقرة حاليًا.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- سامح عاشور: المحامى محمد الجمل فى العناية المركزة ولم يمت

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