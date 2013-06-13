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عبدالرحمن عز: لابد من وجود معارضة محترمة حتى يكون النظام محترما

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عبدالرحمن عز: لابد من وجود معارضة محترمة حتى يكون النظام محترما عبدالرحمن عز: لابد من وجود معارضة محترمة حتى يكون النظام محترما
عز على قناة الحافظ: جبهة الإنقاذ الوطني انتهت من الوجود لأنها لم تقدم للمصريين سوى القتل والدماء

كتب : محمد عاشور منذ 41 دقيقة

قال الناشط عبدالرحمن عز، إنه لأول مرة يأتي وزير للثقافة ثوري، مضيفا أن أحمد المغير تم الاعتداء عليه أثناء تواجده أمام وزارة الثقافة.

وتابع عز، خلال لقائه ببرنامج "في الميزان"، على فضائية "الحافظ"، "أتحدى أن يأتي أي شخص بصورة أو يظهر فيها المغير وهو يعتدي على أحد".

وقال "إن النظام الحالي ليس منزها عن الخطأ"، مضيفا أنه "لابد من وجود معارضة محترمة حتى يكون النظام محترما"، مشيرا إلى أن المعارضة "لابد أن تكون معارضة بمعنى الكلمة ولا تهدف للتخريب ولا التدمير".

وتابع "بعد الثورة لن يستطيع أحد أن يقصي الآخر، وسيلتنا الوحيدة هي الحوار"، مضيفا أن جبهة الإنقاذ الوطني انتهت من الوجود "لأنها لم تقدم للمصريين سوى القتل والدماء"، نافيا انتهاجه للعنف أو التحريض عليه.

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