"بريستول" تغيّر فكرتك عن ضباب "لندن"

تقع مدينة "بريستول" في جنوب غرب انجلترا، وتعتبر أحد أهم مراكز الثقافة والعمل والاقتصاد والتعليم. وتعدّ "بريستول" إحدى مدن المملكة المتحدة الأكثر حرارة، حيث يسجل متوسط درجات الحرارة السنوية من 10 حتى 12 درجة مئوية، وتوزع كمية الأمطار بالتساوي على مدار السنة، ويتسم الخريف والشتاء بالرطوبة، ويكثر الصقيع في الشتاء وتتساقط الثلوج في بعض الأحيان من أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى أواخر أبريل/نيسان.

ومن أشهر معالم "بريستول" السياحية:

- جسر "كليفتون" المعلق: صمّم المهندس الانجليزي الشهير آسامبارد كينجدم برونيل هذا الجسر، الذي كان افتتح في سنة 1864. وهو يمتد فوق نهر "أفون"، ويربط "ليفتون" و"لاي وودز" في شمال "سومرست". لا يعدّ هذا الجسر وجهة توفر مناظر بانورامية مذهلة فحسب، بل هو رمز معترف به دولياً في المدينة.

يستقبل الجسر الزائرين 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، على مدار السنة. ويستقبل مركز الزائرين في "ولاي وودز"، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- حديقة حيوان "بريستول": تعدّ حديقة الحيوان الأقدم في البلاد، وتشكل نقطة جذب رئيسة منذ العصر الفيكتوري، وتستقطب الزائرين من جميع أنحاء البلاد لما يقرب من 170 سنة. تضمّ الحديقة أكثر من 400 نوع من الحيوانات والحشرات الصغيرة والكبيرة والفراشات التي تشكل طعاماً للأسود الآسيوية و"الغوريلا" الغربية. تهدف الحديقة إلى المدافعة عن التنوع البيولوجي من خلال تربية الأنواع المهددة بالانقراض والحفاظ على الأنواع المهددة وتعزيز فهم أوسع للعالم الطبيعي.

يمكن زيارة الحديقة، يومياً، بين التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- متحف "بريستول": يقع في "كليفتون"، ويبعد حوالي 0.8 كيلومتراً عن مركز المدينة ويعرض الآثار المصرية القديمة والآشورية، فضلاً عن الخزف المعاصر والأواني الزجاجية، ناهيك عن مجموعة من الأعمال الفنية الهولندية والإيطالية القديمة، إضافة إلى لوحات العصرين الفيكتوري والإدواردي، اللوحات التي تزيّن 19 صالة عرض موزعة على أكثر من طبقات ثلاث تكشف الثقافات الرائعة والحضارات.

- ميناء "بريستول": يغطّي الميناء مساحة 283000 متر مربع، ويعود إلى القرن الثالث عشر، لكن في أوائل القرن التاسع عشر شهد على تركيب بوابات تأمين على امتداد المد والجزر لنهر أفون في وسط المدينة. تقدم قوارب "بريستول" رحلات منتظمة من "برج حسناء" حتى نهر "أفون". في أواخر يوليو/تموز من كل عام، ينظّم مهرجان ميناء "بريستول"، مما يؤدي إلى تدفق القوارب، بما في ذلك السفن طويلة القامة وسفن البحرية الملكية وقوارب النجاة.

أين تقيمين؟

يقع فندق "راديسون بلو" في قلب مدينة "بريستول" الصاخبة، ويحجز مبنى تاريخياً، مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تقدّم الإطلالات الأفضل على المدينة. يشرف الفندق على الواجهة البحرية، ويضمّ غرفاً مصمّمة بأناقة وفق الطراز "المودرن". هناك، يقدّم مطعم "فيليني" الأطباق الإيطالية الحديثة، كما المشروبات الكلاسيكية.

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