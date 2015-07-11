أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قصة الطائرة التي نقلت «سعود الفيصل» إلى مثواه الأخير: رافقته منذ عام 1975

Google+ Print
قصة الطائرة التي نقلت «سعود الفيصل» إلى مثواه الأخير: رافقته منذ عام 1975 قصة الطائرة التي نقلت «سعود الفيصل» إلى مثواه الأخير: رافقته منذ عام 1975

الطائرة التي نقلت سعود الفيصل إلى مثواه الأخير

بعد وصول جثمان عميد الدبلوماسية، الأمير الراحل سعود الفيصل، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ظهر السبت، ظهرت تساؤلات عن الطائرة التي أقلت جثمانه، بحكم أنها لا تتبع الخطوط كما جرت العادة في مثل هذه الأمور.

وحول إجابات تلك التساؤلات، فإنه أولاً أن هذه الطائرة هي من نقلت سعود الفيصل متعافياً ومريضاً وميتاً، حسبما ذكر موقع قناة “العربية نت”.

الطائرة من نوع 767، وهي من رافقت سعود الفيصل منذ توليه وزارة الخارجية عام 1975، إذ قضى فيها أغلب أوقاته متنقلاً بين العواصم العالمية لمناقشة الملفات السياسية العربية والدولية والإقليمية، وشهد في داخلها حسم الكثير من الملفات المعقدة، وتنقل بواسطتها للعلاج، واليوم حطت على مطار جدة وهي تنقل جثمانه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة