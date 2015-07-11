قصة الطائرة التي نقلت «سعود الفيصل» إلى مثواه الأخير: رافقته منذ عام 1975

بعد وصول جثمان عميد الدبلوماسية، الأمير الراحل سعود الفيصل، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ظهر السبت، ظهرت تساؤلات عن الطائرة التي أقلت جثمانه، بحكم أنها لا تتبع الخطوط السعودية كما جرت العادة في مثل هذه الأمور.

وحول إجابات تلك التساؤلات، فإنه أولاً أن هذه الطائرة هي من نقلت سعود الفيصل متعافياً ومريضاً وميتاً، حسبما ذكر موقع قناة “العربية نت”.

الطائرة من نوع 767، وهي من رافقت سعود الفيصل منذ توليه وزارة الخارجية عام 1975، إذ قضى فيها أغلب أوقاته متنقلاً بين العواصم العالمية لمناقشة الملفات السياسية العربية والدولية والإقليمية، وشهد في داخلها حسم الكثير من الملفات المعقدة، وتنقل بواسطتها للعلاج، واليوم حطت على مطار جدة وهي تنقل جثمانه.