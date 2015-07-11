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اتحاد الصناعات يجتمع مع «عبد النور» لبحث قرار منع استيراد الأقطان

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اتحاد الصناعات يجتمع مع «عبد النور» لبحث قرار منع استيراد الأقطان اتحاد الصناعات يجتمع مع «عبد النور» لبحث قرار منع استيراد الأقطان

كشف رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي ، عن اجتماع الاتحاد مع وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور ، لبحث قرار وزارة الزراعة منع استيراد جميع الأقطان من الخارج ، مشيرا إلى أن وزير الصناعة وعد بحل الأزمة .

وأوضح السويدي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن وزارة الزراعة أتخذت القرار بمعزل عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، مؤكدا على أهمية حدوث تشاور بين وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار الذي يلائم الجميع .

وأضاف السويدي أن قرار وزارة الزراعة غير مدروس ويضر بالمواطن المصري والعامل والفلاح ذاته نظرا لأن مشاكل الفلاح لن تحل بمنع استيراد القطن وإنما بإعادة وضع آليات وخطط جديدة لتحسين القطن المصري ، مشيرا إلى أن القطن المصري يستخدم في العالم بنسبة 3 % فقط مقارنة 97 % للأقطان متوسطة وقصيرة التيلة ، لافتا إلى أن التوقف عن استيراد القطن سيضر بمصانع الغزل .

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد قررت تطبيق قرار وقف استيراد جميع أنواع الأقطان من مختلف مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات ، باستثناء الرسائل المشحونة قبل تاريخ 4 يوليو الجاري ، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا وضع ضوابط وآليات من شأنها تحقيق الصالح العام لمنتجي ومصنعي ومستوردي الأقطان بمشاركة الجهات المختصة في ، موضحة أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.

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