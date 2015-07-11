محلب يقرر عدم تخصيص أي مواقع جديدة على النيل أو البحر لإقامة أي منشآت

قرر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم السبت، عدم تخصيص أي مواقع جديدة على النيل أو على البحرين الأحمر والمتوسط، لإقامة أي منشآت مع اعتبار منطقة الكورنيش منفعة عامة، مطالبا بتحفيز السياحة الداخلية من خلال برامج محددة بأسعار مخفضة.

وترأس محلب اليوم الاجتماع الوزاري لمتابعة الإجراءات الخاصة بتأمين كل المنشآت الحيوية بالدولة، خاصة الأماكن والمقاصد السياحية والمتاحف، والمزارات التاريخية والأثرية والثقافية والدينية على مستوى الجمهورية.

وأكد محلب، في بيان صحفي، على ضرورة توفير كل الإمكانات الفنية والتمويلية والتدريب اللازم للانتهاء من استكمال خطة التأمين للمنشآت، بالتعاون مع الأطراف المعنية من وزارات وهيئات وشركات سياحية لتأمين المقاصد السياحية.

وقال محلب إنه تم توفير 250 مليون جنيه لتنفيذ عمليات صيانة وإصلاح التجهيزات الخاصة بالمراقبة المتواجدة بمختلف المقاصد السياحية والمناطق الأثرية، وأنه جار استكمال تنفيذ أعمال الصيانة لباقي المناطق.

وشدد على زيادة الدوريات الأمنية المتحركة لتأمين وحماية كافة المنشآت الحيوية والخدمية، وكذا تأمين المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يتم مواجهة أي “عمل من الأعمال الخارجة عن القانون بقوة وحسم، وحتى يشعر المواطن بالأمن والأمان”.

وخلال الاجتماع، أجرى محلب اتصالا بوزير الاتصالات أكد خلاله على ضرورة العمل على تقوية شبكات التليفون المحمول في كل المقاصد السياحية، وكذا تحسين خدمات الاتصالات الضرورية لكل المواطنين.

كما أجرى رئيس الوزراء اتصالا آخر بوزير المالية للعمل على توفير التمويل اللازم لتأمين باقي المنشآت الحيوية والمقاصد السياحية والمناطق الأثرية، كما تمت الموافقة على دراسة إمكانية إعفاء المعدات الخاصة بعمليات تأمين المنشآت الحيوية والمقاصد السياحية من الجمارك.

أ ش أ