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الرئيس الايطالى يؤكد تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الارهاب

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الرئيس الايطالى يؤكد تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الارهاب الرئيس الايطالى يؤكد تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الارهاب

أكد الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا التزام بلاده بالوقوف إلى جانب والتضامن معها للتصدى لمحاولات الارهابيين زعزعة استقرار الدول والشعوب، ودعا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ سياسة فعالة وفي الوقت المناسب في هذا الاتجاه.

وقال الرئيس الايطالي – في تصريح صحفي اليوم – ” إن الهجوم الارهابي علي القنصلية الايطالية في القاهرة اليوم يؤكد خطورة الإرهاب ، كما أن هذا الهجوم الارهابي يسلط الضوء مرة أخرى على عدم قبول تجزئة الالتزام بمكافحة وهزيمة الإرهاب”.

وأضاف ” كما نؤكد في نفس الوقت من جديد علي أن تكريس قيم الحرية واحترام الحياة البشرية، ومكافحة العنف والتضامن جعل الديمقراطيات أقوى من كل تخطيط متعطش للدماء”.

وأعرب الرئيس الايطالى عن بالغ العزاء لأسر أولئك الذين وقعوا ضحية هذا العمل البشع، وتمني الشفاء للجرحى ، والأمن للشعب المصري بأكمله ، وأكد تضامن إيطاليا مع مصر.

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