وزير الطيران ينهي الوقفة الاحتجاجية للطيارين

المعداوي: لا علاقة للوقفة بقرار ندب الطيار رشدي زكريا للعمل كمستشار للوزير

كتب : حسن حسين منذ 40 دقيقة

نجح المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، في إنهاء الوقفة الاحتجاجية للطيارين بشركة مصر للطيران صباح اليوم، بعد اجتماعه بهم في مركز عمليات الشركة واستماعه لمقترحاتهم الخاصة بآلية جداول تشغيل الطيارين وإعادة ترتيبها.

من جانبه، شدد الوزير على تفهم الطيارين للأوضاع الحالية التي تواجه الشركة خلال الوقت الراهن، مؤكدا على إقرار الطيارين بحق الإدارة في اختيار رئيس مناسب للشركة.

ونفى المعداوي وجود أية علاقة لتلك الوقفة لقراره بندب الطيار رشدي زكريا للعمل مستشار للوزير لشؤون مصر للطيران، مؤكدا أن أولى مطالبهم تمثلت في ضرورة تعيين رئيس جديد للعمليات بالشركة وجاء رد الوزير أن ذلك المطلب هو من صلاحيات الرئيس الجديد للشركة والذى سوف يعلن عن اسمه قريبا.