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10 تنسيقات بالفستان الأسود القصير لإطلالتك في العيد

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10 تنسيقات بالفستان الأسود القصير لإطلالتك في العيد 10 تنسيقات بالفستان الأسود القصير لإطلالتك في العيد

السبت 11-07-2015 13:43

الفستان الأسود القصير هو القطعة الوحيدة التي تتفق عليها كلّ نساء العالم، فلا يمكن أن تخلو منه خزانة أيّ سيّدة مهما اختلف تصميمه. ولعلّ سهولة تنسيق هذا الفستان، وإمكانية ارتدائه أكثر من مرة، بتنسيقات مختلفة، من أسباب شعبيته وانتشاره. في هذا الموضوع قمنا بتنسيق 10 إطلالات متنوعة بالفستان الأسود لتستوحي منها إطلالتك في عيد الفطر المبارك .

التنسيق الأول

في البداية، قمنا باختيار إطلالة كلاسيكية بسيطة بفستان ناعم من Preen، مع حذاء يجمع اللونين الأحمر والأسود من Louboutin ، بالإضافة إلى حقيبة chanel سوداء بسيطة .
التنسيق الثاني
في هذه الإطلالة، اخترنا أن ننسّق "لوك" يومياً ناعماً وبسيطاً بالفستان الأسود القصير، فنسّقنا فستان Rosetta Getty وحذاء مريحاً من Alexander Wang ، مع حقيبة عملية جميلة من Phillip Lim. وأكملنا هذه الإطلالة بعقد مميز بألوان جذابة.

التنسيق الثالث

اخترنا أن تكون الإطلالة الثالثة عصرية وأنيقة بفستان جميل بقصة القميص، فنسقناه مع حذاء بجلد الأفعى من Zara وحقيبة رمادية ناعمة من Chloe، وأكملنا الإطلالة بعقد جميل ونظارة شمسية.

التنسيق الرابع

في هذه الإطلالة، أردنا أن نختار إطلالة عصرية، وأن نُدخل ألواناً مختلفة على الفستان الأسود القصير. نسّقنا فستاناً بقصة بسيطة مع بلايزر أبيض تزيّنه ألوان صيفية منعشة من Josh Goot، مع حذاء جريء من Givenchy وحقيبة من Valentino، ثم أكملنا الإطلالة بأقراط Chanel الأنيقة .

التنسيق الخامس

في هذه الإطلالة، اخترنا فستاناً بتصميم عصريّ رائع من J.W. Anderson ، ونسّقناه بطريقة ناعمة مع اللون الذهبي اللمّاع بحقيبة من M2Malletier وأقراط ذهبية بتصميم جذاب.

التنسيق السادس

في هذه الإطلالة، نسّقنا الفستان الأسود ذا التصميم البسيط مع معطف أنيق باللون البيج من Alexander Wang وحذاء لحمياً من Manolo Blahnik. وقد كانت حقيبة Fendi ذات التصميم العصري اللافت إضافة مثالية إلى هذه الإطلالة.

التنسيق السابع

يمكن أن يكون الفستان الأسود خيارك المثاليّ من أجل إطلالة نهارية جميلة. في هذه الإطلالة، نسّقنا فستاناً عملياً مريحاً من Alexander Wang مع حقيبة ظهر من Proenza Schouler بتصميم مناسب للإطلالات اليومية مع حذاء مريح من Miu Miu.

التنسيق الثامن

قررنا أن نخصّص التنسيقات الثلاثة الأخيرة لإطلالات السهرات، فنسّقنا الفستان الأسود من Top Shop مع اكسسوارات ذهبية زادته فخامة، كالحقيبة الذهبية من Bottega Veneta ، والعقد الذهبي الجميل من Dolce & Gabbana، مع حذاء كلاسيكيّ جميل من Louboutin .

التنسيق التاسع


من أجل هذه الإطلالة، عدنا إلى الخمسينات بفستان رائع من Dior مع حقيبة جميلة من Saint Laurent ومجوهرات جميلة تجمع بين اللونين الأسود والذهبي بشكل فخم وجميل.

التنسيق العاشر

في آخر إطلالة، اخترنا فستاناً مميزاً من الدانتيل الأسود، ونسقناه بطريقة عصرية مع اكسسوارات ذهبية جميلة مكوّنة من حذاء من Brian Atwood مع حقيبة ذهبية مميزة .

 

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