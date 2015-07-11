«المالية»: صرف مرتبات العاملين بالحكومة قبل العيد وفق قانون الخدمة المدنية الجديد

قال كارم محمود، وكيل أول وزارة المالية رئيس قطاع المديريات المالية والحسابات بالوزارة، إنه سيتم صرف مرتبات العاملين بالحكومة (الجهازالإدارى والهيئات الخدمية والحكم المحلى) لشهر يوليو الجارى قبل عيد الفطر المبارك.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن صرف رواتب يوليو سيتم وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، على من ينطبق عليهم القانون، وفقا لمنشور وزير المالية قبل أيام، والذى تم توزيعه على الجهات الحكومية والمديريات المالية بالمحافظات.

ولم يوضح رئيس قطاع المديريات الإجراءات والإستعدادات لتطبيق القانون عمليا فى الأجور والمرتبات وتوحيدها خلال الشهرالجارى، ومدى صرف علاوة تكميلية لموظفى الحكومة الذين ستنخفض مرتباتهم.