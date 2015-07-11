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إقامة أول منطقة صناعية متخصصة فى صناعة البلاستيك بالإسكندرية باستثمارات 250 مليون جنيه

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إقامة أول منطقة صناعية متخصصة فى صناعة البلاستيك بالإسكندرية باستثمارات 250 مليون جنيه إقامة أول منطقة صناعية متخصصة فى صناعة البلاستيك بالإسكندرية باستثمارات 250 مليون جنيه

هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية

أعلن هانى المسيري محافظ الإسكندرية، أنه تمشياً مع سياسة الدولة وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الحد من تصدير المواد الخام وتصنيعها محلياً لتوفير فرص صناعية وعمل للشباب ، تقرر البدء فى تشغيل المدينة الصناعية الأولى فى المتخصصة فى صناعة البلاستيك قريباً التى يتم إنشاؤها بمنطقة مرغم الصناعية بغرب الإسكندرية و تقع مباشرةً على طريق إسكندرية – القاهرة الصحراوى باستثمارات بلغت 250 مليون جنيه ، حيث أنه تم توقيع برتوكول بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية للاستغلال بحق الانتفاع للمدينة وذلك بعد أن قام المسيرى بتخطى العقبات الإدارية والبيروقراطية التى عرقلت تنفيذ المشروع خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف المسيرى أن عدد الوحدات التى ستعمل بالمدينة تصل إلى 250 وحدة موزعة على 100مصنع متوسطاً وصغيراً توفر حوالى 3آلاف فرصة عمل وتضم المدينة جميع الخدمات اللازمة لصناعة البلاستيك بدءاً من المواد الخام مروراً بمركز لوجيستى ومنطقة سكنية حتى تصبح مدينة متكاملة على غرار المدن الصناعية بالدول الكبرى والمتقدمة صناعياً ,وأن الطلبات التى قُدمت للعمل بالمدينة وصلت نسبتها إلى أكثر من 140 %من مساحة المجمع الصناعى.

وأكد المسيرى أنه تم الإتفاق مع مجمع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات على مد الصناعات بالمدينة البلاستيكية بالمواد الخام من مخرجات صناعاتها بأسعار مخفضة مقارنةً بسعر السوق مما سيؤدى إلى تقليل التكلفة الانتاججية 00 مشيراً إلى أن هذه المنطقة الفريدة من نوعها ستؤدى للتكامل بين المصانع الكبرى من خلال ربطها بالمصانع الصغيرة والمتوسطة ،وستكون أيضاً بدايةً يحتذى بها فى إقامة تجمعات صناعية متنوعة الانتاج بالمدن الصناعية الجديدة ومحافظات الجمهورية ، موضحاً أن المنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها أخر إمتداد كوبرى 27 الذى يربط ميناء الإسكندرية البحرى بالطرق الدولية سيكون لها مردود ايجابى على المدينة البلاستيكية وجميع مناطق الثغر الصناعية بتخفيض القيمة المضافة بأكثر من 40%.

 

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