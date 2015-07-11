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بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل

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بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل بالصور.. انتهاء صلاة الجنازة على وزير خارجية السعودية السابق سعود الفيصل

صلاة الجنازة على الأمير سعود الفيصل بالحرم المكي

تقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المصلين على جثمان الراحل وزير الخارجية الأسبق الأمير سعود الفيصل، في المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وكان جثمان الراحل قد وصل إلى  مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ظهر اليوم السبت، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

ومن المقرر أن يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في منزله بجدة، غدا الأحد الساعة العاشرة مساء ولمدة ثلاثة أيام، المعزين في الراحل.

وشارك في تأدية الصلاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، يرافقه الشيخ حمدان بن زايد، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، وأيضاً وزير الخارجية المصرية سامح شكري، ووزير الخارجية التركي داود أوغلو.

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