أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

المغير: فرصة الحوار متاحة حتى 30 يونيه فقط.. وسنحتفل بعد 3 سنوات بولاية مرسي أو أبو إسماعيل

Google+ Print
المغير: فرصة الحوار متاحة حتى 30 يونيه فقط.. وسنحتفل بعد 3 سنوات بولاية مرسي أو أبو إسماعيل المغير: فرصة الحوار متاحة حتى 30 يونيه فقط.. وسنحتفل بعد 3 سنوات بولاية مرسي أو أبو إسماعيل
المغير متحدثا عن المعارضة: أقول للشعب المصري أن هناك خيارين إما أن تقوده مجموعة ظلامية إقصائية لا تقبل الآخر، وإما أن يتعاون مع مجموعة تدافع عن حلمه بأن يعبر الجميع عن رأيه بحرية

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال عضو جماعة الإخوان المسلمين أحمد المغير، المعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر، إن ما بعد يوم 30 يونيو سيكون غير ما قبله تماما، مضيفا أن هذا ليس تهديدا ولكنه حقيقة؛ لأن الشعب المصري إذا انتفض لن يستطيع أحد أن يوقفه.

ودعا المغير، خلال لقائه ببرنامج "في الميزان"، على فضائية "الحافظ"، لمبادرة للحوار مع أي شخص معارض، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للحوار قبل 30 يوينو، وسيغلق باب الحوار بعد ذلك، بحسب قوله.

وتابع "أقول للشعب المصري أن هناك خيارين، إما أن تقوده مجموعة ظلامية إقصائية لا تقبل الآخر، وإما أن يتعاون مع مجموعة أخرى تدافع عن حلمه بأن يعبر الجميع عن رأيه بحرية، أنت بس اللي هتختار الرجوع إلى العصور المظلمة أو التقدم للأمام".

وأضاف "سنحتفل بعد 3 سنوات بفترة حكم جديدة للرئيس محمد مرسي، أو تولي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الحكم بعده".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية