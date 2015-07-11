بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع التطوير والتجميل استعدادا لافتتاح قناة السويس

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اليوم السبت بجولة ميدانية بمنطقة الطريق الدائرى ومنطقة التأمين الصحى وحديقة النصر وميدان الدكتور أحمد جويلى ومدخل المحافظة من جهة الطريق الصحراوى الاسماعيلية – القاهرة – بورسعيد ومنطقة محور عز الدين ومنطقة نفيشة ومدخل الإسماعيلية من جهة طريق الإسماعيلية – السويس ومحور طريق فؤاد سعد الدين، وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للطرق والشوارع والميادين والمحاور المرورية.> وقد تضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار وتركيب كشافات الإضاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالمنطقة وطلاء البلدورات وإقامة نافورات جديدة وتزويد الجزيرة الوسطى للطريق الرئيسى بشبكة رى حديثة ورشاشات لرى المسطحات الخضراء .>وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية، مؤكدا على ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من الجميع من أجل الإسراع فى إنهاء كافة أعمال التجميل والتطوير وإعادة تأهيل الإسماعيلية من جديد واستعادة وجهها الحضارى المشرق لاستقبال ضيوفها وزائريها خلال حفل افتتاح القناة.



>