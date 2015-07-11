بالصور.. القبض على 3 شباب قتلوا طفلاً لسرقة توك توك بالإسكندرية

كشف رجال المباحث برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية والعميد هانى مدحت رئيس قسم المباحث الجنائية، غموض اختفاء طفل عمره 12 سنة، وتوصلوا إلى أن 3 شباب أنهوا حياته لسرقة التوك توك قيادته فألقوا القبض عليهم وباعترافهم حرروا لهم المحضر اللازم وأحالوهم لجهة التحقيق.

كان اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغًا من "عبد النبى.ع.ر" عامل مقيم فى عزبة المسيرى فى منطقة أبيس بدائرة قسم ثان الرمل بتغيب ابنه التلميذ "أحمد" 12 سنة منذ يوم أثناء قيادته لـ"توك توك".

تشكل فريق بحث ضم رئيس وضباط مباحث قسم ثان الرمل "الرائد ولاء والى والرائد مصطفى نصر والنقيب نعمان أبو السعد والنقيب أحمد عيسى" وتوصلت جهوده إلى العثور على التوك توك بحوزة لـ"رضا.ر" 20 سنة عامل - وباستجوابه أقر أنه اشتراه من "محمد.ط.ع" عاطل مقيم بمحرم بك بـ5500 جنيه.

وبسؤال الأخير قال إنه اشترى توك توك من 3 شباب -مقيمين بمنطقة أبيس "القرية الثانية " بـ5000 جنيه والذين بارشاده ضبطتهم قوة وتبين أنهم هم كل من "محمد.ا" وشهرته "الخط" مبلط و"محمد.ع" سائق توك توك و"محمد.م" عاطل.

بمواجهتهم اعترف الثلاثة بأنهم استدرجوا الطفل حال توقفه بالتوك توك قيادته بزعم توصيلهم إلى قرية الحوسانية -القرية الثانية- وهناك غافلوه وكتموا أنفاسه حتى فارق الحياة وألقوا جثته بعدما ربطوا قدميه بحجر فى لترعة الإنجليزية بمنطقة أبيس.



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