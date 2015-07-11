أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نساء داعش الروسيات يقتلن امرأة فى الموصل بالعراق

Google+ Print
نساء داعش الروسيات يقتلن امرأة فى الموصل بالعراق نساء داعش الروسيات يقتلن امرأة فى الموصل بالعراق
أفاد سكان محليون اليوم السبت، أن امرأة عراقية قتلت على يد نساء يحملن الجنسية الروسية وينتمين الى تنظيم (داعش) فى مدينة الموصل 400 كلم شمال بغداد .

وقال سكان محليون إن" النساء الروسيات فى تنظيم داعش اعتدين بالضرب المبرح على بعض الفتيات الموصليات فى احد متاجر الالبسة فى سوق السرجخانة وسط الموصل بحجة رفعهن النقاب لرؤية البضائع فضلا عن عدم الالتزام بارتداء لون الخمار الخاص بالآنسات والمتزوجات والارامل التى حددها التنظيم" .

وأضاف السكان أن" الروسيات قمن بضرب 12 امرأة متزوجة مما تسبب فى مقتل احداهن 17 عاما نتيجة الضرب المبرح الذى تلقته ".

وكان عناصر تنظيم داعش او ما يسمى بهيئة الحسبة الخاصة بطرح الفتاوى قد فرضوا ارتداء الخمار الاسود للمرأة المتزوجة والابيض لغير المتزوجة والازرق للمطلقة والاخضر للأرملة ليتسنى معرفة النساء فى الشارع . وكانت عناصر تنظيم داعش اعلنت مطلع شهر رمضان الجارى عن منع خروج النساء الموصليات من بيوتهن خلال الصوم الا بعد الافطار وبخلاف ذلك سيتم محاسبتهن على الشريعة الاسلامية حسب ادعائهم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365