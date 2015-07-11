نساء داعش الروسيات يقتلن امرأة فى الموصل بالعراق

أفاد سكان محليون اليوم السبت، أن امرأة عراقية قتلت على يد نساء يحملن الجنسية الروسية وينتمين الى تنظيم (داعش) فى مدينة الموصل 400 كلم شمال بغداد .

وقال سكان محليون إن" النساء الروسيات فى تنظيم داعش اعتدين بالضرب المبرح على بعض الفتيات الموصليات فى احد متاجر الالبسة فى سوق السرجخانة وسط الموصل بحجة رفعهن النقاب لرؤية البضائع فضلا عن عدم الالتزام بارتداء لون الخمار الخاص بالآنسات والمتزوجات والارامل التى حددها التنظيم" .

وأضاف السكان أن" الروسيات قمن بضرب 12 امرأة متزوجة مما تسبب فى مقتل احداهن 17 عاما نتيجة الضرب المبرح الذى تلقته ".

وكان عناصر تنظيم داعش او ما يسمى بهيئة الحسبة الخاصة بطرح الفتاوى قد فرضوا ارتداء الخمار الاسود للمرأة المتزوجة والابيض لغير المتزوجة والازرق للمطلقة والاخضر للأرملة ليتسنى معرفة النساء فى الشارع . وكانت عناصر تنظيم داعش اعلنت مطلع شهر رمضان الجارى عن منع خروج النساء الموصليات من بيوتهن خلال الصوم الا بعد الافطار وبخلاف ذلك سيتم محاسبتهن على الشريعة الاسلامية حسب ادعائهم.

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