نقيب محامى القاهرة: النيابة تحقق فى واقعة مقتل محام بمحكمة مدينة نصر

قال محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن النيابة العامة تحقق فى واقعة مقتل المحامى محمد جمل، بمحكمة مدينة نصر. وأضاف عثمان، خلال كلمته بحفل إفطار محامى شمال القاهرة، أنه توجه هو وأعضاء مجلس النقابة، واللجنة النقابية لمحامى شمال القاهرة، لمتابعة التحقيقات فى القضية، وجمع الاستدلالات، ومعرفة أسباب واقعة إصابة المحامى بطلق نارى فى محكمة مدينة نصر، وذلك بالتنسيق مع النقيب العام. وتابع: “لن نتسامح فى حق أى محام، ولن نسمح بالمساس بالمحامين وحقوقهم وكرامتهم، وهناك هجمات شرسة تستدعى أن نتصدى لها جميعًا ونكون على قلب رجل واحد”.