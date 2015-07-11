حبس إرهابي 15 يومًا بتهمة الانضمام لخلية نوعية تستهدف الشرطة والجيش بالسويس

قرر المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام نيابات السويس، حبس إرهابي خطر عضو بأحد الخلايا النوعية 15 يوم، لانضمامه لخلية إرهابية تنفذ أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة، وتستهدف تخريب المنشآت العامة.

كانت إدارة البحث الجنائي بقيادة العميد ابراهيم الديب مدير المباحث قد تمكنت بالتنسيق مع فرع الامن الوطني فى السويس، من ضبط المتهم ” احمد. ف ” 20 سنه طالب جامعي ومقيم بحي فيصل في السويس، دلت التحريات أن المتهم شارك بالانضمام في تنفيذ عدة عمليات إرهابية في السويس تم خلالها استهداف المنشات العامة بالعبوات الناسفة، واشتراكه مع آخرين بالجماعة الإرهابية في تنفيذ عمليات ضد قوات الشرطة.

وتبين بالفحص إنه مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 631 لسنه 2015 إداري السويس، والمقيدة برقم 134 جنايات عسكري السويس، الخاصة بإضرام النيران في 9 سيارات داخل منطقة المستعمرة بشركة السويس لتصنيع البترول اول فبراير .