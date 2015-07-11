«إيفونا»: سعيد بالانضمام للأهلي.. وفضلته على كل الأندية

أعرب الجابوني ماليك إيفونا ، مهاجم الأهلي ، عن سعادته الكبيرة بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن ضم إيفونا رسمياً، عصر السبت، في عقد لمدة 3 سنوات. وانفردت «المصري اليوم»، الثلاثاء، بخبر توقيع اللاعب للقلعة الحمراء وانتظاره فقط لتحويل القسط الأول من مقابل الصفقة لنادي الوداد البيضاوي.

وقال اللاعب: «الأهلي نادٍ كبير وبطل أفريقيا، وقد تلقيت الكثير من العروض في الفترة الأخيرة من أندية عربية في آسيا وأفريقيا ولكنني فضلت النادي الأهلي».

وأضاف: «أتمنى أن أصنع تاريخاً كبيراً مع الأهلي ، وأكون عند حسن ظن جماهيره ومسؤوليه، وأن يكون بطل أفريقيا بداية انطلاقاتي نحو الاحتراف الأوروبي».