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«التربية والتعليم» تعلن عن وظائف خالية

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«التربية والتعليم» تعلن عن وظائف خالية «التربية والتعليم» تعلن عن وظائف خالية

الدكتور محب الرافعي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والمزمع افتتاحها في سبتمبر المقبل، بمحافظات “الإسكندرية، الدقهلية، أسيوط، كفرالشيخ، الإسماعيلية، البحر الأحمر، والأقصر”، والتي تم إنشائها لتقديم جودة عالية من التعليم، من خلال المناهج المتكاملة، التعلم القائم على المشروعات والتطبيق العملي والتفكير الناقد.

وتتمثل الوظائف في:

1. مدرسين.

2. وكلاء.

3. مديرين.

على أن يسمح للمدرسين من جميع المحافظات، التقدم لشغل هذه الوظائف، دون أدنى مسؤولية على الوزارة، لتوفير أماكن للإقامة لهم خارج محافظاتهم، ويجب أن تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. مدرس ثانوي من العاملين في التربية والتعليم في جميع التخصصات.

2. متمكن من مادة تخصصه.

3. مستوى مرتفع في اللغة الإنجليزية.

4. له رؤية للعمل في مدارس STEM، وقادر على حل المشكلات.

5. الاستعداد التام للمشاركة في برامج التنمية المهنية المستدامة التي يقدمها خبراء دوليين في المدارس.

وعلى المرشحين للعمل بالمدارس اجتياز الاختبارات التالية:

1. اختبار استعداد للعمل في المدارس.

2. اختبار اللغة الإنجليزية.

3. اختبار في مادة التخصص.

4. اختبار في المهارات القيادية لوظيفتي “مدير” و”وكيل”.

5. اجتياز المقابلة الشخصية.

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