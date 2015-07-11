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ننشر نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد نشره بالجريدة الرسمية

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ننشر نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد نشره بالجريدة الرسمية ننشر نص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد نشره بالجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وجاءت المادة الأولى المنشورة عبر الجريدة الآتى نصه "يستبدل المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الأتى، "تقسم جمهورية العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

وتضمنت المادة الثانية، إن يستبدل بالجدول "أولا: الفردى" المرفق بقانون فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب المشار إليه الجدول المرافق، مضيفا المادة الثالثة، إن ينشر هذا القرار بقانون والجدول المرافق له فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وتنشر "اليوم السابع"، الجداول الفردى والقوائم فى تقسيم دوائر الانتخابية.


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