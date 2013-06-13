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عصام شرف: يمكن مضاعفة دخل قناة السويس 15 مرة.. ونستطيع استغلالها لتوطيد علاقاتنا مع "حوض النيل"

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عصام شرف: يمكن مضاعفة دخل قناة السويس 15 مرة.. ونستطيع استغلالها لتوطيد علاقاتنا مع "حوض النيل" عصام شرف: يمكن مضاعفة دخل قناة السويس 15 مرة.. ونستطيع استغلالها لتوطيد علاقاتنا مع "حوض النيل"
شرف: لا يوجد نص قانوني يحرم التوقيع على استمارات "تمرد".. ورأيي أن هذه الحملة مفيدة وتخلق حراكا سياسيا

كتب : محمد عاشور منذ 10 دقائق

قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، إنه عمله بمشروع تنمية قناة السويس وفريق عمله كان تطوعيا، مشيرا إلى أن هذا العمل مسألة وطنية بحتة.

وأكد شرف، خلال لقائه ببرنامج "الموضوع" مع الإعلامي شريف عامر، أنه وجد أن مشروع لتنمية قناة السويس مخالف لتفكيره، مشيرا إلى أنه ليس له علاقة بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتنمية إقليم قناة السويس.

وتابع "أرفض استخدام اسمي كأحد الموافقين على هذا المشروع"، مؤكدا أنه كان حريصا على أن يكن المشروح تحت سيطرة الحكومة.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، إنه لا أحد يجرؤ على الاقتراب من قناة السويس أو المساس بها، مشيرا إلى أن أفضل شيء لهذا المشروع أن يتم دعوة الاستثمارات العالمية هناك، مضيفا أن يجب أن يكون الهدف هو وضع على خريطة التجارة العالمية، مع وجود 70 من التجارة العالمية تتم عن طريق النقل البحري، مؤكدا أنه يمكن مضاعفة دخل قناة السويس 15 ضعف دخلها الحالي، وأن تنفيذ المشروع سينقل مصر نقله نوعية.

وأشار إلى أن الحكومة طلبت منه إبداء رأيه في مشروع القانون الذي أعدته قبل أن تحيله إلى مجلس الشورى بيوم واحد، مؤكدا أن هذا الأمر لا يصح، ولا يعطي الوقت لإبداء أي رأي.

وأكد شرف أن قناة السويس هي أهم مسار مائي في العالم، مشيرا إلى أنه دار اتصال بينه وبين القوات المسلحة أثناء إعداده لمشروع تنمية قناة السويس.

وأشار شرف إلى أنه من الممكن أن يستفاد من قناة السويس في توطيد علاقتنا بدول حوض النيل، مشيرا إلى أن حجم التجارة عبر القناة يصل إلى 1.6 تريليون دولار، مؤكدا أن المشروعات الضخمة تخلق حالة من الالتفاف الوطني.

وعن مظاهرات 30 يوينو المقبل، قال شرف إنه لابد أن تتحلى المظاهرات بالسلمية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يحرم التوقيع على استمارات حملة "تمرد"، ولا المشاركة في أي حراك سياسي سلمي، وتابع "رأيي أن هذه الحملة مفيدة، لأنها تخلق حراكا سياسيا".

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