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قرار بقانون يجيز للرئيس إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم

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قرار بقانون يجيز للرئيس إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم قرار بقانون يجيز للرئيس إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة التى تستوجب إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فهى "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاصلاعتبارية العامة"، فيماتنص الحالة الرابعة على الإعفاء"إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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