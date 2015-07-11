مقتل تكفيريين وضبط 7 آخرين وتدمير بؤر إرهابية فى حملة أمنية بالعريش

أسفرت الحملة الأمنية التى شنتها قوات الأمن جنوب الشيخ زويد ورفح عن مقتل شخصين تكفيريين، والقبض على 7 أشخاص من المشتبه فيهم وتدمير عدد من البؤر الإرهابية و 3 دراجات بخارية ، وتفجير 4 عبوات ناسفة.

وقالت مصادر أمنية، فى تصريحات اليوم السبت، إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية وأسفرت عن مقتل شخصين تكفيريين وضبط 7 من المشتبه فيهم وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وأضافت المصادر أنه تم حرق وهدم وتدمير عدد من البؤر التى تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة منها مخزن يحتوى على مواد متفجرة وضبط 3 دراجات بخارية بدون لوحات خاصة بالعناصر التكفيرية.

وفى سياق متصل، تم تفجير 4 عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية فى طريق القوات حيث كشفتها القوات، وتم تفجيرها عن طريق المدافع دون إصابات أو خسائر.