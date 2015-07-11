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الخارجية: الحكومة المصرية تتحمل نفقات ترميم وإصلاح القنصلية الايطالية

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الخارجية: الحكومة المصرية تتحمل نفقات ترميم وإصلاح القنصلية الايطالية الخارجية: الحكومة المصرية تتحمل نفقات ترميم وإصلاح القنصلية الايطالية
قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه في إطار متابعة للحادث الارهابي الذي وقع صباح اليوم أمام القنصلية الإيطالية بالقاهرة، فقد قررت المصرية تحمل نفقات ترميم واصلاح مبني القنصلية الايطالية ومعالجة التلفيات التي لحقت به جراء الحادث الارهابي الخسيس، خاصة ,انه يعتبر مبني أثري هام، فضلاً عن علاقات الصداقة التي تجمع مصر بإيطاليا.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية الايطالي سيقوم بزيارة مصر خلال الأيام القادمة في إطار مزيد من تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين والتشاور المشترك حول عدد من الملفات والقضايا الاقليمية الهامة.

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مصر 365

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