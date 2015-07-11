الرئاسة تستجيب لليوم السابع وتوجه بحل مشكلة طرحها الزميل علاء عبد الهادى

استجابت الرئاسة للمشكلة، التى طرحها الزميل علاء عبد الهادى فى مقاله المنشور اليوم فى صفحة الرأى بـ"اليوم السابع"، حيث تلقى الأستاذ خالد صلاح، رئيس التحرير، اتصالا هاتفيا من الرئاسة، تم فيه التأكيد على اهتمام الرئاسة بالمشكلة، وأنه تم تكليف المكتب الإعلامى بالرئاسة بالتنسيق مع المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع للرئاسة، والزميل علاء من أجل متابعة حل تلك المشكلة.

وكان الزميل علاء عبد الهادى قد أشار فى مقاله إلى مشكلة تتعلق به وبنحو 5 آلاف شخص آخرين كانوا قد امتلكوا أرضا منذ السبعينيات فى الامتداد الشرقى للشيخ زايد، بغرض بناء مساكن عليهاـ. وأنهم فوجئوا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترفع سعر متر المرافق من 230 جنيها إلى 1660 جنيها، وصار مطلوبا من كل منهم دفع نحو مليون جنيه حتى يحصل على ترخيص للبدء بالبناء، وهو مالا يتحمله أى من الحاجزين، ولقد حاول الحاجزون للوصول إلى حلول مع المسئولين فى وزارة الإسكان دون جدوى، مما دفع الزميل علاء عبد الهادى إلى مناشدة الرئيس التدخل عبر مقاله المنشور، اليوم، وهو مااستجابت له الرئاسة.. و"اليوم السابع" تشكر الرئاسة على مالمسته من اهتمامها الدائم بما ينشر بالجريدة.