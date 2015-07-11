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توصيات جديدة بعدم وصف الأسبرين لمرضى الرجفان الأذينى لأنه قد يسبب وفاتهم

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توصيات جديدة بعدم وصف الأسبرين لمرضى الرجفان الأذينى لأنه قد يسبب وفاتهم توصيات جديدة بعدم وصف الأسبرين لمرضى الرجفان الأذينى لأنه قد يسبب وفاتهم
أصدر المعهد الوطنى للصحة فى الولايات المتحدة الأمريكية توصياتٍ جديدة تهم عشرات الآلاف من المرضى الذين يتناولون عقار الأسبرين "أسيتيل حمض الساليسيلك" بشكل خاطئ، وهو من أشهر الأدوية التى يتم وصفها بشكل يومى منتظم لغالبية كبار السن، حيث يقلل لزوجة الدم ويخفض فرص الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وأوصى التقرير الصادر مؤخرًا للمستشفيات والهيئات الصحية المختلفة والأطباء بعدم وصف عقار الأسبرين للأشخاص المصابين بالرجفان الأذينى، لأنه أثبتت عدم فاعليته فى وقايتهم من الإصابة بالأزمات القلبية، بل ثبت أنه يتسبب فى أضرار صحية أكبر من النفع الذى يُحدثه، وثبت أنه نفسه قد يرفع فرص الإصابة بالجلطات والسكتة الدماغية التى تحدث بسبب النزيف وليس النوع الآخر الذى يحدث بسبب تكون الجلطات .

ويعد الرجفان الأذينى "atrial fibrillation" من الأمراض الخطيرة للغاية، ويدق فيه القلب بشكل سريع جداً وغير منتظم، وترتفع بشكل ملحوظ فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والموت المبكر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العاشر من شهر يوليو الجارى.

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