فيريرا: أهنيء جمهور الزمالك .. وهذا ما حدث بين شوطي مواجهة أورلاندو

هنأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جمهور فريقه بالفوز على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بكأس الكونفدرالية 2-1 يوم السبت.

وقال فيريرا عبر قناة (beIN Sports) يوم الجمعة: "الأمور كانت أصعب في الشوط الأول واللاعبون عليهم حمل كبير لكثافة المباريات وضيق الوقت".

ويلعب الزمالك بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام ويلتقي مع النصر في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف البرتغالي "تحدثت مع اللاعبين في الاستراحة وقلت لهم لابد أن تلعبوا بأريحية وبدون عصبية وسنسجل".

وتابع "تغيرت طريقة اللاعبين وكانوا أهدأ فحدثت سيطرة على الكرة وتحسن المستوى بعد ذلك".

وأوضح فيريرا أسباب تغيير التشكيل قائلا: "نعاني من بعض الغيابات كما نقوم بتدوير التشكيل لكن في نطاق معين بسبب الإرهاق".

وأشار "إذا كان اللاعب بعيد عن المجموعة فمن الصعب الاعتماد عليه.. لكننا نستخدم العناصر التي تضيف للفريق".