أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
8 الصبح - لاعب كرة السلة للمنتخب القومي يتحدث عن الإرادة فى حياته لإستمرار اللعب بالكرسي المتحرك -
8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيريرا: أهنيء جمهور الزمالك .. وهذا ما حدث بين شوطي مواجهة أورلاندو

Google+ Print
فيريرا: أهنيء جمهور الزمالك .. وهذا ما حدث بين شوطي مواجهة أورلاندو فيريرا: أهنيء جمهور الزمالك .. وهذا ما حدث بين شوطي مواجهة أورلاندو

هنأ جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جمهور فريقه بالفوز على أورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا بكأس الكونفدرالية 2-1 يوم السبت.

وقال فيريرا عبر قناة (beIN Sports) يوم الجمعة: "الأمور كانت أصعب في الشوط الأول واللاعبون عليهم حمل كبير لكثافة المباريات وضيق الوقت".

ويلعب الزمالك بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام ويلتقي مع النصر في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف البرتغالي "تحدثت مع اللاعبين في الاستراحة وقلت لهم لابد أن تلعبوا بأريحية وبدون عصبية وسنسجل".

وتابع "تغيرت طريقة اللاعبين وكانوا أهدأ فحدثت سيطرة على الكرة وتحسن المستوى بعد ذلك".

وأوضح فيريرا أسباب تغيير التشكيل قائلا: "نعاني من بعض الغيابات كما نقوم بتدوير التشكيل لكن في نطاق معين بسبب الإرهاق".

وأشار "إذا كان اللاعب بعيد عن المجموعة فمن الصعب الاعتماد عليه.. لكننا نستخدم العناصر التي تضيف للفريق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع