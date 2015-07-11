أيمن حفني: الزمالك كان في حالته.. والقادم أفضل

يرى أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك أن كل اللاعبين كانوا في حالتهم المعهودة في مواجهة أورلاندو بايرتس التي فاز فيها فريقه 2-1 بكأس الكونفدرالية.

وتألق حفني وأرهق دفاع أورلاندو بايرتس وشكل خطورة مستمرة حتى استبدل ودخل طارق حامد بدلا منه.

وقال حفني عبر قناة (beIN sports) عقب المباراة: "ثلاث نقاط غالية.. دخلنا المباراة وننوي تحقيق الفوز واعتمدنا على الكرات المرتدة ونجحنا في ذلك".

وأضاف "في الشوط الثاني الفريق ككل كان في مستواه وحالته حتى بعد دخول الهدف الأول فينا سعينا للتعويض واستغلينا الفرص".

وأتم "القادم أفضل".